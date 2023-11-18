«تموين جنوب سيناء» تواصل حملاتها لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

تكثف مديرية التموين بجنوب سيناء حملاتها لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنسبة تخفيض من 15% وحتى 25%.

صرح المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، اليوم السبت بأن مديرية التموين تكثف حملاتها لمتابعة مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بنسبة تخفيض من 15% وحتى 25% لضبط المخالفين، موجها بزيادة ضخ السلع الغذائية بمقرات دلتا ماركت ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء يتابع عن كثب تخفيض أسعار السلع الأساسية والتزام التجار

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يتابع باستمرار جوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنطاق المحافظة ويتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للجميع وبكميات متوافرة وعدم الخروج عن الأسعار المعلنة، ويشدد على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والتصدى لجشع التجار والاحتكار للمواد الغذائية، موجها بزيادة ضخ السلع الغذائية بمقرات دلتا ماركت ومنافذ البيع التابعة لوزارة التموين بالمحافظة.

تفقد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة

وأضاف "الحارون " أن محافظ جنوب سيناء يتفقد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لمديرية التموين بفروع مدن المحافظة للوقوف علي المخزون السلعى التموينى بالمخزن الرئيسى التابع للشركه العامه لتجارة الجملة ويطمئن لتوافر كافة السلع لمواطني المحافظة مؤكدا علي أن فروع الجملة يتوافر بها أرصدة تكفي لمدة تتجاوز ال 3 شهور لحوالي 16 سلعة تموينية من منظفات و غيرها و يوجد أرصدة تكفي لمدة تتجاوز ل 4 شهور للمواد الغذائية الأساسية و تحرص فروع الجملة علي بيع باقي منتجات السلع الحرة أيضا بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر محدودى الدخل.