يتميز مولود برج العقرب بشخصية قيادية مميزة، وقدرته على تحمل المسئولية، كما يتسم بالحكمة في إدارة أموره، ولا ينظر للخلف أبداً فهو يعرف ما يريد، كما أن النجاح والتقدم هدفه الأول والأخير، ودائماً يعمل على تطوير نفسه، ويتصف بالشجاعة والقدرة على المواجهة.

ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ونوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تخبرك الأفلاك بأنك يا برج العقرب تتسم بالعديد من المهارات التي لا يستطيع أحد منافستك فيها، تستطيع بذكائك وحكمتك حل أي مشكلة تواجهك لذلك يلجأ إليك أي شخص يواجه أي مشكلة في حياته.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أنك تعيش حالة من الصفاء والتفاهم والحب في حياتك الأسرية، ما يجعلك مثلا أعلى لمن حولك من الأزواج، لذلك يحاولون تقليدك في معاملتك لشريك حياتك.