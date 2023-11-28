ضبط نصف طن سكر مجهولة المصدر وتحرير محاضر لـ12 مخبزا في العاشر من رمضان

شنت مديرية التموين في محافظة الشرقية حملة في مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن ضبط مخالفات وتحرير عدد من المحاضر.

محاضر للمخابز البلدية

وأوضح مصطفى عبد القادر، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، المرور على 12 مخبزا لمتابعة سير العمل بها، لافتا إلى ضبط عدد من المخالفات.

وتابع مدير الإدارة، بأنه تم تحرير عدة محاضر بالاشتراك مع التجارة الداخلية بالمديرية، إذ تم ضبط نصف طن سكر حر مجهول المصدر، وتم التحفظ على 5 أطنان ملح مجهولة المصدر، كما تم التحفظ على 50 طبق بسطرمة زنة 25 كيلو جراما مجهولة المصدر، و4 محاضر عدم إعلان أسعار كما تحرر 3 محاضر لعدم وجود شهادة صحية.

الرقابة التموينية

يأتي ذلك ضمن دور مديرية التموين الرقابي، وضبط الأسواق والحرص على سلامة الغذاءن وتوفير السلع دون احتمار او تلاعب بالأسعار.