فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اليوم.. عروض وندوات

أعلن المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، جدول فعاليات اليوم الرايع لمهرجان المسرح الشبابي، والتي تشمل عروضا مسرحية وندوات.

فعاليات اليوم الرابع لمهرجان المسرح الشبابي

وبحسب «الغرباوي»، تشمل الفعاليات ما يلي:

1- الساعة التاسعة صباحا «ماستر كلاس» للدكتور زهاد ضيفلاوي من تونس.

2- الساعة الحادية عشر صباحا ندوة «الاحتفاء بالنصوص الفائزة بمسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحي».

3- الساعة الثانية عشر ظهرا مؤتمر صحفي خاص بالفنانة التونسية دليلة مفتاحي.

4- الساعة الثانية والنصف ظهرا مؤتمر صحفي خاص بالفنان السوري أسعد فضة.

5- الساعة الثالثة والنصف عصرا مؤتمر صحفي خاص بالفنان ياسر صادق.

العروض المسرحية

وأشار «الغرباوي» إلى أن اليوم يشهد عروضا مسرحية، وهي:

1- العرض الكويتي «طاهرة» ضمن مسابقة العروض الكبرى.

2- العرض التونسي «التائهان»، ضمن مسابقة مسرح الشارع والفضاءات.

3- العرض السعودي «الغريب والنقيب»، ضمن مسابقة العروض الكبرى.

4- العرض المصري «أوليفر»، ضمن مسابقة العروض الكبرى.

الجدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلقت فعالياته في مدينة شرم الشيخ يوم 25 نوفمبر الجاري، وتُختتم الفعاليات يوم 30 من نفس الشهر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.