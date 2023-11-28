تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 30 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 2 فدان و11 قيراطاً و8 أسهم، وذلك بمراكز «بيلا، ودسوق، وكفر الشيخ»، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها مجالس المدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

إزالة 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرى مركز بيلا

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا من إزالة 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان بناحية «كفر قتة» التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمركز دسوق

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، من إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 9 قراريط و8 أسهم بقرى «محلة دياي، ومحلة أبو علي، وكفر العرب، والعجوزين، وشباس الشهداء، وشباس الملح»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز كفر الشيخ

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و2 قيراط بقري مركز كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد على ضرورة واستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة، والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وإزالتها فوراً، ومصادرة المعدات ومواد البناء تنسيقاً مع الجهات الأمنية ووفقاً لأحكام القانون.