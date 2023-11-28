الطبيب المعالج للراحل طارق عبدالعزيز: كانت هناك خطورة في إجراء عملية «قلب مفتوح»

قال الدكتور طارق رشيد، الطبيب المعالج للفنان الراجل طارق عبد العزيز: «الفنان محمد رياض كلمني وبعد مشاهدتي للأشعة والتحاليل قلقت بعض الشيء وأصررت على مقابلته، ورأيته إنسان طيب، وكان التشخيص أن عضلة القلب ضعيفة وهناك خطورة من إجراء عملية قلب مفتوح، وكان القرار أن نقوم بتركيب الدعامات في معهد القلب بجامعة عين شمس، وبه كافة التجهيزات، وكانت العملية صعبة جدا وعالية الخطورة ولهذا كان هناك تخطيط منظم».

وأضاف: «كنت قلقان ولم أنقل له هذا القلق، ولابد من تظبيط الضغط والسكر، وأي ألم في الصدر مع المجهود ممكن يؤدي لضعف القلب».

خرجت بعد العملية بـ5 أيام

وكان الفنان طارق عبد العزيز، قد قال في حديثه له سابق مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامح «واحد من الناس»، على قناة «الحياة»: «خرجت بعد العملية بـ5 أيام وكان هناك عمل فني مع محمد رياض وكان في تصوير، وجابوا دوبلير عشان أي مشهد فيه ضغوط أو حمل أي شيء يساعدني»، وفي ختام الحلقة شارك الفنان والمخرج معتصم نجل الفنان طارق عبد العزيز في الحلقة، وقبل يد أبيه وتمنى له الشفاء.