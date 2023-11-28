وزير الاتصالات السابق: مصريون يصممون إلكترونيات لشركات عالمية

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات السابق، إن صناعة الهاتف المحمول المصري كان في إطار مبادرة رئاسية اسمها «مصر تصنع الإلكترونيات»، والهاتف كان بمثابة البداية للوقوف على أن مصر تستطيع صناعة الإلكترونيات بكافة أشكالها، وكان اختيار الهاتف بناءً على حجم استهلاكه في مصر، حيث تستورد مصر هواتف بحوالي 2 مليار دولار سنويا.

وأضاف وزير الاتصالات السابق، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر برنامج «الشاهد» المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: كانت إحدى الأمور الهامة بالنسبة لنا هي تدعيم الشركات والمصنعين المحليين للبداية في تصنيع الإلكترونيات وليس الهواتف فقط، وشملت مراحل المبادرة أولا تصميم الهواتف الذي يعد شيئا أساسيا في تصنيع الهواتف المحمولة، وليس التجميع فقط.

هناك العديد من المصريين الذي يصممون إلكترونيات عالمية

وواصل: «عملنا في البداية على تحليلات لعدد من الشركات التي تقوم بتصميم الإلكترونيات؛ واكتشفنا أن هناك العديد من المصريين الذي يصممون إلكترونيات عالمية، ويتم استخدامها في الصين وأمريكا، دون الإشارة إلى المساهمة المصرية في ذلك، وكان يحرم المصمم من حقوقه المادية والأدبية في ذلك العمل».

واستكمل: كانت الاستراتيجية مبنية على صناعة الإلكترونيات من التصميم إلى التجميع ثم التصنيع، وبالفعل شجعنا عدد كبير من الشركات في مصر على تصنيع أجهزة المحمول المصرية، وكان أول هاتف محمول مصري يحتوي على نسبة 45% من المكونات المصرية «سيكو»، وذلك بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أول أيام إطلاق المبادرة.

ربط قواعد البيانات على مستوى الدولة

وقال وزير الاتصالات السابق، إنه تم عمل ربط قواعد البيانات على مستوى الدولة، وذلك لأن تقديم الخدمات لا يتم بدون قاعدة بيانات صحيحة، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يكن مقتنعًا بفكرة قاعدة البيانات الموحدة فقط ولكنه كان داعمًا رئيسيًا ومحركًا وكان متابعًا لكل خطواتها وهو متابع جيد، مؤكدًا أن أهم مميزات الرئيس أنه لا ينسى.

وأكد وزير الاتصالات، على أن قواعد البيانات ارتبطت بالتحول الرقمي وهو جزء هام جدًا في ميكنة الدولة، مشيرًا إلى أنه يوجد خلط بين التحول الرقمي والخدمات المميكنة، فالتحول الرقمي فكرة واستراتيجية للتعرف على شكل الدولة وكيفية تقديم كل خدماتها، وأن يكون الرئيس وكل مسئول عن قطاع لديه الرؤيا عن كل ما يحدث بالقطاع.

وتابع وزير الاتصالات السابق، أن الخدمات الإلكترونية تم منحها للمواطنين من زمان أما التحول الرقمي ففيه الاقتصاد الرقمي، بداية من الشمول المالي ودخول الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن طرح البنك المركزي للبنوك الإلكترونية خطوة هامة جدًا وتساعد على الشمول المالي، كما أن التحول الرقمي يؤثر على كل شئون الدولة وقطاعاتها.