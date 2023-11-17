عودةٌ جزئية لخدمات الاتصالات في بعض مناطق قطاع غزة

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، مساء اليوم الجمعة، عودة خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل جزئي في بعض مناطق قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال وفق بيان صادر عن الوزارة، إن ذلك جاء استجابة للمناشدات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها الوزارة، بعد السماح بإدخال كمية محدودة من الوقود عن طريق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا)، التي ستمكن مشغلي الخدمات من إعادة التشغيل.

وحذر سدر من احتمالية انقطاع الخدمات مجددا في حال عدم ضمان استمرارية وصول الوقود اللازم لتشغيل المكونات الرئيسية للشبكة.