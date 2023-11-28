أستاذ قانون دستورى: نعيش مرحلة تحول ديمقراطي ونضج سياسي

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تمثل فرصة للتفاؤل للمصريين، خاصة أننا نعيش مرحلة التحول الديمقراطي، شارحا أنه في مراحل التحول الديمقراطية لا ينبغي أن تطبق القواعد والنصوص بالحرف، ولكن لابد أن نعطي مساحة لأن مراحل التحول الديمقراطي تتزامن مع نضج سياسي.

لدينا 3 رؤساء أحزاب مرشحين في الانتخابات مع المرشح عبد الفتاح السيسي

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، خلال برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على شاشة قناة دي إم سي: لدينا 3 رؤساء أحزاب مرشحين في الانتخابات مع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وهناك مؤتمرات ولقاءات، وهذه بداية جيدة ومؤشر جيد يمكن البناء عليه.

الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للتفاؤل والبناء على هذا الأمر

وقال أستاذ القانون الدستوري، إن الانتخابات الرئاسية الراهنة تدعو للتفاؤل والبناء على هذا الأمر، فمع مرور الوقت سواء سياسيين أو أحزاب سياسية سنصل لمرحلة النضج التي نريدها وهي ما تسمى بالنضج السياسي.