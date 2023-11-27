فريد زهران يطالب مواطني الغربية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قال فريد زهران المرشح الرئاسي خلال مؤتمره الجماهيري بقرية شرشابة في محافظة الغربية، إن الغربية محافظة لها تاريخ مشرف؛ إذ كسرت شوكة الحملة الفرنسية، وكلنا يذكر زفتى ودورها، كما أن قرية شرشابة أنجبت الكثير من العظماء في مختلف المجالات.

دراسة المشروعات قبل تنفيذها ضرورة

وتابع المرشح الرئاسي: «أقدم نفسي مرشحا لرئاسة الجمهورية لإحداث التغيير الذي أصبح ضرورة، وإعادة ترتيب الأولويات ضرورة، دراسة المشروعات قبل تنفيذها ضرورة».

وناشد زهران، المواطنين بضرورة التوجه إلى صناديق الانتخابات والتصويت لأي من المرشحين الأربعة.