سفارة مصر بالأردن توضح مراكز ومواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بها

أوضحت السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان للمواطنين المصريين بالأردن، بطريقة الإنفوجراف والفيديو، كيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر بدء التصويت في الخارج يوم الجمعة المقبل.

موعد انتخابات المصريين بالخارج

وأوضحت السفارة - باستخدام الإنفوجراف والفيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مساء اليوم الاثنين - أن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقين 1 و2 و3 ديسمبر المقبل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء «بحسب التوقيت المحلي للأردن».

وأشارت إلى أن الحضور للناخب يكون بأصل جواز السفر الساري أو ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، موضحة أنه يحق التصويت سواء للمصري المقيم بالأردن أو الزائر خلال فترة التصويت في الانتخابات بالخارج.

أماكن التصويت

ولفت إلى أن لجان التصويت ستكون في مركزين الأول في مبنى السفارة الكائن بالعاصمة الأردنية عمان والثاني بالقنصلية المصرية في محافظة العقبة الأردنية، مؤكدة أن خدمات القنصليات سواء في عمان أو العقبة ستكون متاحة أيضا أيام التصويت من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا.

بيان للسفارة

وكانت السفارة المصرية بالأردن قد أصدرت في وقت سابق بيانا أعربت فيه عن تقديرها واحترامها لكل المواطنين المصريين بالأردن الشقيق.

كما أرفقت السفارة - في بيانها حينها- رابط الموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله معرفة التفاصيل والإجراءات الخاصة بعملية انتخابات رئاسة الجمهورية، وكذلك أرقام السفارة الخاصة بالتواصل مع المواطنين المصريين بالأردن.