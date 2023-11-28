«قمحة»: من المهم مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية

قال الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إنه من المهم أن يشارك المصريين في الانتخابات وألا يستمعوا لما يقال أن الانتخابات محسومة، مضيفا أن الترويج لطرح أن الانتخابات محسومة من شأنه إحجام الناخبين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

المرشح الرئاسي فريد زهران يمتلك تاريخا سياسيا يشهد له الجميع

وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، خلال حديثه لرنامج مساء دي إم سي، المذاع على قناة دي إم سي، أن المرشح الرئاسي فريد زهران يمتلك تاريخا سياسيا يشهد له الجميع ويمثل المعارضة الوطنية، شارحا أن المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لديهم رؤى متميزة جديرة بالاحترام.

الكتلة المدنية كان يجب أن تتكتل خلف المرشح الرئاسي فريد زهران

وقال رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن الكتلة المدنية كان يجب أن تتكتل خلف المرشح الرئاسي فريد زهران ولكن هذا لم يحدث، موضحا أن بعض الأحزاب المعارضة هاجمت فريد زهران بسبب ترشحه للانتخابات، وبعض الأحزاب حبست نفسها داخل شرنقة والشارع لا يتوافق معها.