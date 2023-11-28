أستاذ علوم سياسية: أمريكا تلعب دورا محرضا ومتواطئا في حرب غزة

أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، أن التحرك المصري حيال الأزمة في غزة أخذ تحركات متعددة جزء مع أمريكا وجزء مع طرفي المعادلة، ولابد أن يكون هناك تنسيق وحوار مفتوح مع مقاربات، لافتا إلى أن التحرك الأوروبي تجاه مصر يجب أن يؤخذ في الاعتبار.

التحرك الأوروبي تجاه مصر والعكس له دلالات مهمة

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، أن التحرك الأوروبي تجاه مصر والعكس له دلالات مهمة وكانت بوصلة الاتجاه تجاه أغلب الدول الأوروبية التي جاءت إلى مصر ومناقشة ملفات جزء منها سياسي وجزء اقتصادي، الأوروبيون يسجلون حضورا في المشهد يتجاوز الموقف الأوروبي التقليدي.

نتحرك في مسارات متعددة منها إدخال المساعدات والعموميات

وتابع أستاذ العلوم السياسية، نتحرك في مسارات متعددة منها إدخال المساعدات والعموميات هي الأهم الآن، الرؤية والمقاربة الشاملة التي تطرحها مصر لتحميل المجتمع الدولي جزء من مسئولية ما يجري، وأمريكا تلعب دورا محرضا ومتواطئا، مؤكدا أن ما يحدث فرصة ذهبية أن تصيغ الدول العربية علاقة أكثر وضوحا مع الولايات المتحدة.