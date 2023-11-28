وكيل خارجية الشيوخ عن مد الهدنة في غزة: تؤكد قوة الدبلوماسية العربية

ثمن الدكتور عفت السادات، وكيل لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، تمديد مهلة الهدنة بين الجانب الفلسطيني ودولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي كانت قد بدأت منذ أيام تحت رعاية مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل عدد من الأسرى بين كلا الطرفين.

القضية الفلسطينية

وقال عفت السادات خلال تصريحاته لـ«الوطن» إن تمديد الهدنة بين فلسطين وإسرائيل ومنحها مدة إضافية خطوة في غاية الأهمية، تؤكد أن ثمار المباحثات التي أجرتها مصر خلال الفترة الماضية في دعم القضية الفلسطينية حققت أهدافها المنوطة.

مجلس الشيوخ

وتابع وكيل لجنة الشؤن الخارجية بمجلس الشيوخ قائلا: الهدنة أكدت أن التعاون الدبلوماسي العربي يلعب تأثيرا قويا على طاولة العالم الدبلوماسية، خاصة أن الهدنة جاءت بعد تعاون مصري قطري أمريكي، الأمر الذي يدعو جميع الدول العربية إلى ضرورة نبذ أي خلافات وتغليب المصلحة القومية العربية.

واختتم وكيل خارجية الشيوخ، مؤكدا دعمه الكامل للقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه من قرارت لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.