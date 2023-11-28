نائب رئيس حزب إرادة جيل عن مد الهدنة في غزة: تكشف قوة العمق الاستراتيجي العربي

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بقرار مد الهدنة بين عنصر المقاومة والاحتلال الإسرائيلي لفترة إضافية، عقب الفترة المقررة والتي كانت قد جاءت بعد مباحثات مصرية قطرية أمريكية لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق المدنيين الفلسطنيين.

القضية الفلسطينية

وقال اللواء محسن الفحام خلال تصريحات لـ«الوطن» إن قرار مد الهدنة الذي توافق عليه كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الساعات الماضية، يؤكد عمق البعد الاستراتيجي العربي وحنكته في صنع القرار الدبلوماسي لقضايا الشرق الأوسط.

حزب إرادة جيل

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل قائلا: قرار مد الهدنة الإنسانية بين فلسطين وإسرائيل الذي جاء بوساطة مصرية قطرية أمريكية، أكد على مدى أهمية العلاقات المصرية العربية وضرورة تعزيزها، كونها تتمتع بتأثير قوي في صنع قرار دبلوماسي في قضايا المنطقة، لا سيما القضية الفلسطينية التي تنحت الكثير من دول العالم عن التدخل فيها.

واختتم نائب رئيس حزب إرادة جيل حديثه، مؤكدا دعم القيادة السياسية في اتخاذ ما تراه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في منحه حقه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.