رصف شارع مسجد الفتح في مدينة مسير بكفر الشيخ بتكلفة 6.5 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى من رصف شارع مسجد الفتح بمدينة مسير بتكلفة 6.5 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024، والذى يُعد من الشوارع الرئيسة الهامة بمدينة مسير، وذلك تحت إشراف على سلامة، رئيس مدينة مسير، والجهاز المعاون له.

رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين

وقال المحافظ، أنّه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

مراعاة المعايير والمواصفات الفنية

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها الى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.