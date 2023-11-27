وكيل «تعليم كفر الشيخ» ومدير هيئة الأبنية يناقشان إنشاء مدارس جديدة

استقبل محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، المهندس محمد عبد اللطيف الصواف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، لمناقشة سُبل التعاون بين المديرية وفرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، إضافة لمناقشة الأعمال الجارية في إنشاء عدد من المدارس بعدد من مراكز ومدن وقرى المحافظة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك، بحضور الدكتور أمين إبراهيم، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير إدارة المشروعات بهيئة الأبنية التعليمية.

إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافة في الفصول

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ هناك تعاون كبير بين المديرية وفرع الهيئة في المحافظة لإنشاء المدارس الجديدة، لتقليل الكثافة في الفصول، بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء يسري سالم، مساعد وزير التربية والتعليم الفني لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وقال المهندس محمد الصواف، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، إنّه سيتم تنفيذ خطة الهيئة بمحافظة كفر الشيخ، للتوسعة في إنشاء المدارس، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.