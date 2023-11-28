تايلور سويفت تستقبل عائلة «مُعجبة» توفيت في حفلها بالبرازيل

حرصت النجمة الأمريكية تايلور سويفت على الالتقاء بعائلة معجبتها التي توفيت قبل بدء حفلها في البرازيل، والذي كان ضمن جولة «Eras Tour» في ساو باولو يوم 17 نوفمبر الجاري، وذلك قبل أن تبدأ عرضها الأخير في المدينة البرازيلية، استغرقت الفائزة بجائزة جرامي بعض الوقت للتعرف على عائلة المعجبة الراحلة آنا كلارا بينيفيديس ماتشادو، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

والتقطت عائلة المعجبة الراحلة صور مع «سويفت» وهم يرتدون قمصان متطابقة عليها صورة «ماتشادو»، كما أظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، جلوس العائلة في قسم كبار الشخصيات خلال الليلة الختامية للحفل.

تفاصيل وفاة معجبة تايلور سويفت في حفلها

وتوفيت معجبة سويفت البالغة من العمر 23 عامًا بعد إصابتها بسكتة قلبية قبل بدء الحفل، على الأرجح بسبب موجة الحر التي شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت الشركة المنظمة تفاصيل الواقعة في بيان صحفي جاء فيه، «شعرت ماتشادو بتوعك وتم الاعتناء بها على الفور من قبل مسعفين الطوارئ، وتم نقلها في النهاية إلى المركز الطبي وإجراء الإسعافات الأولية، ولكن نظرًا للوضع، اختار الفريق الطبي نقلها إلى مستشفى سالجادو فيلهو، حيث توفيت للأسف بعد ما يقرب من ساعة من الرعاية الطارئة، لعائلة وأصدقاء آنا كلارا بينيفيديس ماتشادو، تعازينا الصادقة».

وعلى الجانب الأخر، عبرت تايلور سويفت عن صدمتها وحزنها من وفاة الفتاة الشابة، خلال تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، وقالت إنها دمرت بسبب الأخبار التي تفيد بوفاة أحد المعجبين قبل العرض، وأنها لم يكن لديها الكثير من المعلومات عن الأمر في تلك اللحظة.

وتابعت: «لن أتمكن من التحدث عن هذا من على المسرح لأنني أشعر بالحزن عندما أحاول التحدث عنه، أريد أن أقول الآن أنني أشعر بهذه الخسارة بعمق وقلبي المكسور تجاه عائلتها وأصدقائها، هذا هو آخر شيء اعتقدت أنه سيحدث عندما قررنا القيام بهذه الجولة إلى البرازيل».