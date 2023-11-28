توزيع ملابس جاهزة على 330 أسرة أولى بالرعاية في مركز قلين بكفر الشيخ

شهد مركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، تنظيم جمعية الأورمان معرضاً للملابس الجاهزة مجاناً، وذلك لتوزيعها على المستحقين من الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأيتام، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 3375 قطعة ملابس

وتضمن المعرض توزيع 3375 قطعة ملابس ليستفيد من ذلك 330 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بقرى «قزمان، والحجر، والكردى، وشباس عمير، والبكاتوش، وكفر الجزائر»، بمركز قلين، بإشراف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ.

دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً، والوصول للفئات المستحقة، والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.