استئناف حركة الملاحة والصيد في كفر الشيخ بعد استقرار حركة الأمواج

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استئناف حركة الملاحة البحرية بساحل البحر المتوسط بنطاق المحافظة، واستئناف رحلات الصيد بنهر النيل، وبحيرة البرلس، بعد توقفها على مدار يومين لسوء الأحوال الجوية.

انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس

وأشار المحافظ إلى انتظام أعمال الملاحة بميناء البرلس، وانطلاق مراكب الصيد في عرض البحر المتوسط، في رحلات الصيد بعد أنّ تم تزويدها بالوقود والثلوج، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

وكلّف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية باستمرار حالة الاستعداد لمتابعة الخدمات، وحملات الإشغالات والمرافق والنظافة ورفع مخلفات الأمطار، وتنظيم عمل الحملات اليومية لضبط الأسعار والمرور على الأسواق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم.

استقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة

وتشهد محافظة كفر الشيخ، منذ الصباح الباكر حالة من استقرار الطقس وسطوع الشمس في مختلف أنحاء المحافظة.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية، وبلّغت سرعة الرياح 26 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية - جنوبية غربية، وحالة البحر المتوسط خفيف - معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.25 - 1.75 متر.