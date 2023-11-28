«الزراعة» تتابع آليات توزيع تقاوي القمح الجيدة في المنيا

زار الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، عددا من مراكز محافظة المنيا، للاطمئنان على الزراعات الشتوية، خصوصا محصول القمح، وحث المزارعين على زراعته باستخدام الأساليب المناسبة، ضمن برامج المكافحة المتكاملة، لتجنب الإصابة بالآفات من بداية الزراعة.

وتفقد الجمعيات الزراعية لتأكيد تواجد التقاوي الجيدة، وطبقا للسياسة الصنفية المعتمدة من قبل الوزارة، والتي تضمن أعلى إنتاجية لظروف كل محافظة، وتحملها الآفات التي تهدد الإنتاجية.

مرور دوري علي الزراعات

وشدد على ضرورة المرور الدوري على الزراعات في وجود المزارعين، والتعرف على مشكلاتهم، والعمل على حلها للوصول إلى المساحات المستهدفة وبأعلى انتاجية.

واطمأن على زراعات البنجر ونخيل البلح وبعض زراعات الخضر، وحث مهندسي المكافحة على ضرورة التواجد بين المزارعين، مشيرا إلى أن هذه المرحلة مهمة جدا في ظل ظروف التغيرات المناخية، إذ تعتبر بيئة خصبة لنمو ونشاط الآفات الزراعية، ذات التأثير على المحاصيل والإنتاجية والزراعة بشكل عام.