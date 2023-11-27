نائب بـ«الشيوخ» يدعو الفلاحين إلى الاستفادة من تشجيع الدولة على زراعة القمح

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية التوسع في زراعة محصول القمح بالموسم الحالي، إذ يحقق المصلحة العامة للدولة بزيادة حجم الإنتاج المحلي من القمح، وكذلك يحقق مصلحة المزارعين من خلال حصولهم على عائد مناسب في ظل ارتفاع أسعار المحاصيل.

وقال «الجبلي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة، اهتمامًا كبيرًا حاليًا، بهدف التوسع في زراعتها وتقليل الفجوة الغذائية فيها، في ظل ارتفاع فاتورة الاستيراد.

إعلان أسعار ضمان توريد القمح

وأشار إلى أنّ الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك التوسع، مثل إعلان أسعار ضمان توريد تلك المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها، ومنها القمح الذي أعلنت الحكومة مؤخرا، أنّ سعر ضمان الأردب يصل إلى 1600 جنيه.

ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، المزارعين والمستثمربن في مجال الزراعة، إلى سرعة زراعة محصول القمح والتوسع في زراعته، والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الدولة في زراعته لا سيما فيما يتعلق بالأسمدة والتقاوي ذات الجودة والإنتاجية العالية.

تقليل الفجوة في محصول القمح

وأشار إلى أنّ تقليل الفجوة في محصول القمح، يعود بالنفع على الجميع، قائلا: «يكفينا أنّ البلاد تتمكن من تحقيق الأمن الغذائي في ذلك المحصول الاستراتيجي، وفي نفس الوقت، يحقق المزارعون عائدًا مناسبًا، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الأجنبية المطلوبة في استيراد السلع، وتوفيرها سلع أخرى تحتاجها البلاد».