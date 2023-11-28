«التعليم» تكشف عن حقيبة تدريبية للمعلمين للحصول على شهادة دولية في التدريس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعداد حقيبة تدريبية للمعلمين في محافظات «القاهرة والجيزة والقليوبية»، حيث جرى إعداد 15 حقيبة تدريبية في موضوعات «الأخلاقيات، والعلاقات المهنية، والمنظمات والسياسات التعليمية، وأدوار المعلم ومسؤولياته، والوعي بالمتعلم ومبادئ تعلمه، وتحليل المحتوى والبيانات، وتخطيط التعليم في التدريس، واستراتيجياته قيادة المعرفة، والتعلم الصفي، والإدارة والتفاعل الصفي،موصادر التعلم والبيئة التقنية التغذية العائدة، والتعلم للإتقان التقويم الشامل والإلكتروني للتعلم الانتباه والدماغ والإدراك الفئات الخاصة والدمج الشامل، وصعوبات التعلم».

وأكدت وزارة التعليم، في خطاب رسمي، أنّ ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التنمية المهنية المستمرة للمعلمين، وفي إطار مشروع الشهادات الدولية في التدريس الذي تنفذه «إيسسكو» بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة الملك سعود، برعاية مؤسسة عبد الله صالح كامل الإنسانية.

شهادة دولية في التدريس

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّه بعد اجتياز التدريب بنجاح سيحصل المتدربون (المعلمون) على شهادة دولية في التدريس، موجّها بترشيح 45 معلمًا من المديريات للمشاركة في البرنامج التدريبي خلال ستة أشهر يومين أسبوعيًا، أحدهما للتدريب المباشر، والآخر للتدريب الإلكتروني.

معايير اختيار المعلمين

وأضافت وزارة التعليم، أنّه بناء على الحقائب التدريبية التي تم إعدادها، وأهداف مشروع الشهادات الدولية في التدريس «إيسكو»، يكون الترشيح وفق المعايير التالية:

- المؤهل العلمي حاصل على مؤهل جامعي في التربية «بكالوريوس، ويُفضل الحاصلون على ماجستير أو دكتوراه».

- الخبرة العملية يفضل من لديه خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في التدريس ولا يزيد السن عن 50 عاما.

- المهارات المهنية يتمتع بمهارات تربوية وتواصلية ممتازة، وقدرة على إدارة الصف وتنظيمه، وقدرة على استخدام التكنولوجيا في التعليم.

- إتقان المهارات الأساسية في الحاسب الآلي والإنترنت إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي الأساسية (مثل Microsoft Office)، ومهارات استخدام الإنترنت مثل البحث والتصفح والبريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية).

- الإلمام باللغة الإنجليزية: القدرة على فهم اللغة الإنجليزية والتواصل بها.

- الالتزام بالتطوير المهني المستمر، والقدرة على العمل الجماعي والتعاون مع الآخرين.

- القدرة على التكيف مع التغيير والتنوع.

وأكدت وزارة التعليم: «يحضر المرشحون إلى ديوان عام الوزارة في الإدارة العامة لشؤون القيادات التربوية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويكون موعد المقابلة الشخصية بمحافظة القاهرة 3 ديسمبر 2024، ومحافظة الجيزة 4 ديسمبر، ومحافظة القليوبية ديسمبر، ويتم تقديم الأوراق التالية خطاب ترشيح من المديرية (معتمد)، صحيفة أحوال إلكترونية (معتمدة)، وسيرة ذاتية».