وزير التعليم: نطور مناهج الثانوية العامة لتخفيف العبء عن الطلاب

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استكمال تطوير العملية التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تطوير مناهج المرحلة الثانوية، لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال لقائه بمديري المديريات التعليمية، أنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاطلاع على البحوث والدراسات التي تمت في مجال تطوير المناهج ونظم وآليات التقييم العالمية؛ وكذلك تكليف مديري المديريات التعليمية باستقبال الدراسات والأبحاث في مجال تطوير المناهج ونظم التقويم وآليات القبول في الجامعات؛ وذلك لتعظيم الاستفادة منها في التجهيز لإعداد منظومة مرحلة الثانوية بمناهج جديدة، تراعي رغبات وميول واتجاهات الطلاب.