مطار مرسى علم يستقبل 11 رحلة سياحية من 6 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم، 11 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 6 دول أوربية، تقل آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السياح

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار كشف عن وصول 11 رحلة طيران من 6 دول أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا، بينها رحلتان داخليتين عبر خطوط مصر للطيران وذلك ضمن 115 رحلة مقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

وأوضح «عثمان» لـ«الوطن»، أن فرق العلاقات العامة ستكون في استقبال السياح بالورود ومشروبات الضيافة، وإنهاء إجراءات الوصول والنقل والتسكين بالفنادق وتنظيم رحلات سياحية وبرامج ترفيهية واستعراضية وحفلات ومهرجانات الشواطئ بصفة أسبوعية، بغرض إدخال البهجة والسرور لجذب السياح كنوع من أنواع تنشيط السياحة بشواطئ مرسى علم.