مطار مرسى علم يستقبل 113 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 113 رحلة طيران سياحية، تقل حوالي 23 ألف سائح أجنبي من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 12 دولة أوروبية على مدار الأسبوع المقبل، بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 113 رحلة

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 113 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 23 ألف سائح أجنبي من جنسيات على رأسها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك، على مدار الأسبوع المقبل.

استقبال آلاف السياح في مرسى علم

وكشف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، استعدادات سلطات مرسى علم لاستقبال آلاف السياح الأجانب على مدار الأسبوع المقبل، بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية.

ولفت إلى توافد الآلاف من السائحين الأجانب عبر عشرات رحلات الطيران يوميا لقضاء إجازة على شواطئ مرسى علم في أجواء خريفية معتدلة جذبت السياح للأماكن الترفيهية والشواطئ عكس الأجواء الباردة في الدول الأوروبية والتي تصل إلى حد الجليد في بعض المدن.