مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران تقل 3 آلاف سائح من أوروبا اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 17 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوروبية تقل حوالي 3 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 17 رحلة طيران

وأشار رامي فايز نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 17 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 7 دول أوربية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسلوفاكيا وبلجيكا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

استقبال السياح في مرسى علم

وقال «فايز»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين الأجانب بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية وعمل برامج وفقرات متنوعة ومهرجانات على الشواطئ بصفة أسبوعية بهدف الترويج السياحي وتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم.

شواطئ مرسى علم وجهة سياح العالم

وأضاف أن شواطئ مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب من مختلف أنحاء العالم، لما تملكه من مقومات طبيعية وسياحية وشواطئ هي الأفضل في العالم، طبقا لموقع تريب أدفايزر العالمي، لافتا إلى أن مرسى علم استقبلت الأسبوع الجاري حوالي 25 ألف سائح من 12 دولة أوروبية.