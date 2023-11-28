رصف المنطقة الغربية في مدينة بلطيم بتكلفة 3.3 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال رصف المنطقة الغربية بمدينة بلطيم بتكلفة 3.3 مليون جنيه ضمن أعمال خطة الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والجهاز المعاون له.

رفع مستوى الخدمات والمرافق

وقال المحافظ، أنّه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، مشدداً علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية طبقاً للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى ضرورة قيام اللجان الفنية بمتابعة أعمال الرصف ميدانياً على الطبيعة،.ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة، وقياس درجة الحرارة للأسفلت بتوقيتات متتالية، وسحب عينة عشوائية من طبقة الأسفلت لإرسالها إلى المعامل المتخصصة، ومراجعة طبقة التشريب M.C.O، والتأكد من إتمام مراحل الرصف بالمعايير والمواصفات الفنية المحددة، لتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

مراعاة المواصفات الفنية المقررة

وأوضح المحافظ، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل محافظة كفر الشيخ بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة، ومعايير الجودة المحددة، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.