إجراءات كفالة طفل يتيم من دور الرعاية.. الشروط والمستندات المطلوبة

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي تدشين أول مركز كفالة وطنية في مصر بشهر يناير المقبل، لتوحيد مسارات الخدمة في كفالة الأيتام، وذلك بحسب تصريحات مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية لـ«الوطن».

وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، بأن نظام الأسر البديلة وكفالة الأيتام يساهم في إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولى النسب بأسر يتم إختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون إستغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، إجراءات كفالة طفل يتيم، والمستندات والنماذج المطلوبة.

إجراءات كفالة طفل

1- تتقدم الأسرة التي ترغب في رعاية أحد الأطفال طبقا لنظام الأسر البديلة الكافلة بطلب الكفالة على الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx

وتسجل الطلبات الواردة في سجل خاص، وترسله الوزارة إلى المديرية المختصة الكائن بها محل إقامة الأسرة الراغبة في الكفالة والجمعية أوالمؤسسة الأهلية المختصة.

2- تعد أخصائية الأسرة والطفولة بالإدارة الاجتماعية بحثا ميدانيا للتأكد من استيفاء الأسرة للشروط المذكورة سابقا.

3- تعد مذكرة مرفق بها المستندات المطلوبة وتقرير عن حالتها الإجتماعية للعرض على اللجنة المحلية للرعاية البديلة برئاسة السيد / مدير مديرية الشئون الاجتماعية للبت في الموضوع.

4- عندما توافق اللجنة على تسليم الأسرة للطفل تتسلمه إما من مراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

5- تحرير عقد رعاية بين الأسرة البديلة الكافلة وإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بتوقيع عدد 2 ضامن.

المستندات والنماذج المطلوبة لكفالة طفل

1- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.

2- صورة عقد الزوج (في حال أسرة مكونة من زوج وزوجة).

3- صورة قسيمة الطلاق (في حال التقدم من سيدة مطلقة).

4- شهادة وفاة الزوج (في حال التقدم من قبل سيدة أرملة).

5- صحيفة الحالة الجنائية للزوج والزوجة.

6- صورة المؤهل الدراسي.

7- شهادة صحية حديثة تثبت خلو مقدمي الطلب من فيروس C.B .

8- كافة المستندات المطلوبة للتأكد من صحة البيانات الواردة بالطلب مثل ( شهادات ميلاد الابناء المميكنة «إن وجد» بيان بالممتلكات، مفردات المرتب أو المعاش ومصادر الدخل الاخرى، بيان بالمسكن (فاتورة كهرباء أو صورة ملكية/ عقد الإيجار، صورة بطاقة الرقم القومي للضامنين).

شروط كفالة طفل بنظام الأسر البديلة

1- أن تكون ديانة الأسرة نفس ديانة الطفل.

2- أن يكون الزوجان مصريين .

3- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي.

4- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

5- الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل.

6- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها.

7- أن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل - محل الرعاية - كافة احتياجاته شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

8- تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

9- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

10- أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة .

11- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أوما يعادلها.

12- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.