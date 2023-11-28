توت عنخ آمون.. أسرار وحكايات فرعون ذهبي أذهل العالم (فيديو)

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مقطع فيديو جديد عبر الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، على «فيس بوك»؛ ليستفيد به أكبر عدد من المصريين بالخارج، ويتعرفوا على حضارة مصر العظيمة وآثار بلدهم.

توت عنخ آمون أشهر ملوك الحضارة المصرية

وتضمن الفيديو الحديث عن أشهر ملوك الحضارة المصرية، الملك توت عنخ آمون، إلى جانب استعراض الدكتور وسيم السيسي الباحث في تاريخ مصر القديمة، بعض أشهر القصص والمعلومات عن الملك توت عنخ آمون.

وأوضحت «الهجرة»، أن هناك تطبيقا إلكترونيا يمكن تحميله، والاطلاع على فيديوهات وشروحات مبادرة «اتكلم عربي»، والتعرف على الحضارة المصرية القديمة، وذلك عبر «Appstore» أو «google play».

جاء ذلك، ضمن خطة عمل وزارة الهجرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين بالخارج، حتى يحافظوا على لغتهم العربية وهويتهم المصرية، ومدي تأثيره اللغة في توصيل العلوم والحضارة المصرية لكل أنحاء العالم، خاصة الجيلين الثاني والثالث.

مبادرة اتكلم عربي المرحلة الثانية

يذكر أن الفيديو، يأتي في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «اتكلم عربي»، التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، مؤخرًا تحت شعار جذورنا المصرية، وذلك لاستكمال الهدف الرئيسي من المبادرة الأم.