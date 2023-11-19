«زراعة كفر الشيخ»: 28 مدرسة حقلية لزيادة الإنتاجية في المحافظة

أكد الدكتور عبد الفتاح سليم، مدير عام الإرشاد الزراعي، في مديرية الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، على أهمية المدارس الحقلية للمزارعين بالمحافظة، والتي يتم من خلالها شرح مفصل عن حماية المحاصيل الزراعية والخضروات من المخاطر وتقلبات الطقس، والحشرات، مشيرًا إلى أنه يتم من خلالها شرح محاضرات للمزارعين بالحقول، وذلك بما يهدف زيادة الإنتاجية.

28 مدرسة حقلية في كفر الشيخ

وأوضح «سليم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد المدارس الحقلية في محافظة كفر الشيخ، قد بلغ عددها بـ28 مدرسة حقلية منها، 12 مدرسة للمشروع المصري الألماني giz، و16 مدرسة لمنظمة الفاو، بإجمالي عدد 28 مدرسة.

مدة المحاضرات بالمدرسة الحقلية

وأشار إلى أن مدة المحاضرات في المدارس الحقلية في محافظة كفر الشيخ، تكون بواقع ساعة محاضرة كل أسبوع، إذ يتم الشرح للمزارعين عن أهمية وحماية المحاصيل على مدار موسم زراعتها والتي تستغرق أغلب المحاصيل الحقلية في الحقول بفصل الشتاء على مدار 6 أشهر، وهو الأمر الذي يسمح حتى تظهر النتائج للمحاصيل، وذلك من خلال مراعاة المحصول منذ زراعتة حتي الحصاد، وهو الأمر الذي يظهر جلياً في زيادة الإنتاجية.