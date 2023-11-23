زراعة 12 ألف فدان فول بلدي في حقول كفر الشيخ

كشف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن مساحة زراعة محصول الفول البلدي لعام 2023 في نطاق المحافظة، بلغت نحو 12 ألف فدان.

زراعة الفول البلدي في كفر الشيخ

وأوضح «ناجح»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حقول كفر الشيخ تجود وتتميز بزراعة محصول الفول البلدي، موضحا أنه يتم حرق الأرض مرتين، ثم تخطيطها بمعدل 20 خطا لكل قيراط، ثم يتم زراعة الفدان الفول بـ25 كيلو تقاوي، ويتم الري 4 مرات فقط حتى يتم الحصاد مع مطلع شهر مايو المقبل من عام 2024.

إنتاجية فدان الفول البلدي

وأشار إلى أن إنتاجية فدان الفول تتراوح ما بين 1200 حتى 1500 كيلو، وهو الأمر الذي يحقق عائدا جيدا للمزارعين بنحو 60 ألف جنيه لكل فدان منزرع من الفول البلدي.