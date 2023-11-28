برنامج «8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن مبادرات تخفيض الأسعار

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة DMC، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعنوان «استقرار وأمن المنطقة يرتبط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وآخر عن مبادرات خفض الأسعار، وذلك بعنوان «مبادرات خفض الأسعار.. الأمن الغذائي بخير».

إطلاق مبادرات تخفيض الأسعار

قال الكاتب الصحفي إمام أحمد، إن الدولة المصرية أطلقت مبادرات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين وما يتعلق بأزمة التضخم وارتفاع الأسعار، وذلك في ظل اندلاع النيران على كل الجبهات المحيطة بها سواء شرقا أو غربا أو جنوبا.

ارتفاع الأسعار عالمية

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» أن رئيس الوزراء وجه بتنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار في جميع المحافظات، والتي تواصل عملها على الأرض منذ 14 أكتوبر الماضي.

وحول لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيسة المجر، أوضح الكاتب الصحفي أنّ هذا اللقاء أكد على الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، إذ يتسم بمجموعة من محددات الأمن القومي والمرتكزات المصرية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن موقف مصر شامل ولديه بُعد تاريخي وتصورات للمستقبل.

موقف مصر شامل وتاريخي

وأكد أنّ الدولة المصرية شددت على مجموعة من النقاط منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من 50 يوما، وتتمثل في رفض التهجير القسري باعتبارها تصفية للقضية الفلسطينية، فضلا عن الوصول لهدنة تكون خطوة نحو وقف إطلاق النار ثم إحياء مسار السلام مرة أخرى من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتقرير حقوق الشعب الفلسطيني كون هذا يعد السلام العادل والشامل الذي يضمن الاستقرار ليس بين الفلسطينيين والإسرائيليين فقط بل أيضا المنطقة بشكل عام.

أهمية الدور المصري تجاه الأزمة بغزة

وقال الكاتب الصحفي، «من يتتبع الموقف الخارجي للدول الكبرى مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، سيجد تغيرا كبيرا عن بداية الحرب على غزة، والدور المصري له النصيب الأكبر في هذا التغير»، مشيرا إلى أن لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رؤساء الحكومات ورؤساء الدول والاتصالات الهاتفية الهائلة التي تمت خلال الأسابيع الماضية، ساهمت في تغير مواقف الدول مثل تغير موقف وتصريحات الرئيس الفرنسي قبله لقائه بالرئيس السيسي وبعدها.