في آخر ظهور لها.. المحتجزة الإسرائيلية المتوفاة تهاجم نتنياهو: دمرت كل شيء جميل

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عبر تيليجرام في مساء الثلاثاء، عن وفاة الإسرائيلية «حنا كتسير» التي كانت محتجزة لديهم منذ عملية طوفان الأقصى الشهر الماضي.

تأخر العدو في التعامل مع الأمر تسبب في فقدان حياتها

وذكر المتحدث باسم أحد الفصائل الفلسطينية وفاة المحتجزة حنا كتسير، التي كانت الفصائل قد أعلنت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية، وأشار إلى أن تأخر العدو في التعامل مع الأمر أدى إلى فقدان حياتها.

وقالت كتسير في فيديو سابق نشرته الفصائل الفلسطينية، إن المسؤول عما أصابها وما حدث للإسرائيليين هو نتيجة لأفعال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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سرايا القدس:نعلن وفاة المستوطنة "حنا كتسير" التي سبق وأبدينا استعدادنا عن إطلاق سراحها -لأسباب إنسانية- ولكن مماطلة العدو أدت إلى فقدان حياتها, وأمام هذا الإعلان نجدد تأكيدنا على إخلاء مسئوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل القصف الهمجي والمسعور على كل شبر في غزة pic.twitter.com/HhUFkR9Q4G — غزة مباشر Gaza live (@Gazam72) November 21, 2023

نتنياهو تسبب في تدمير كل ما هو جميل

وأكدت الأسيرة الإسرائيلية، أن نتنياهو تسبب في تدمير كل ما هو جميل، حيث استهدف الفلسطينيين وتعذبهم، وتسبب في قتل الأطفال، وأضافت قائلة: «لقد ارتكب أخطاء فادحة أدت إلى إلحاق الأذى بمجتمعنا ومجتمع آخر».

وذكرت كتسير في حديثها، أن أعضاء المقاومة قاموا بكل ما في وسعهم للبقاء على قيد الحياة، كما أشارت إلى أنهم يعاملونها والأسرى الآخرين بشكل محترم من الناحية الصحية والغذائية والإعاشة.

وناشدت الأسيرة حنا كتسير الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوصل إلى اتفاق مع المقاومة يسمح لها بالعودة إلى عائلتها بأسرع وقت ممكن، وأعربت عن شوقها الشديد لعائلتها ومنزلها، حيث قالت: «أنا هنا في مكان ليس مكاني»، وعن أملها في أن تتمكن من لقائهم في الأسبوع المقبل.