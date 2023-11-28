شروط ورابط التقديم في مبادرة «معا لمستقبل رقمي» في كفر الشيخ

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عن إطلاق مبادرة «معاً لمستقبل رقمي»، بالتعاون مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ.

شروط التقديم في المبادرة

ووفقاً لما أعلنه المعهد، فإنّ شروط الاشتراك في مبادرة «معاً لمستقبل رقمي» كالتالي:

1- أنّ يكون المرشح موظفا أو موظفة بالجهاز الإداري لمحافظة كفر الشيخ.

2- أنّ يكون المرشح أو المرشحة معينين أو متعاقدين على درجة مالية.

3- أنّ يترواح سن المرشح أو المرشحة من 30 إلى 55 سنة.

4- أنّ يكون المرشح أو المرشحة حاصلا على مؤهل عالٍ ويجيدون التعامل مع الحاسب الآلي.

تنفيذ البرنامج بنظام أونلاين بالكامل أثناء العمل

وبحسب المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، فإنّه يتم تنفيذ البرنامج بنظام الأونلاين بالكامل أثناء العمل من الساعة 10 صباحاً حتى 1 ظهراًن وعلى مدار يومين بالأسبوع، لمدة 4 أسابيع متتالية، ويشترط وجود حاسب آلي في العمل متصل بالإنترنت أثناء فترة التدريب، وذلك دون تفرغ من العمل، كما يشترط ألا يكون سبق للمرشحة الحصول على برنامج «هي لمستقبل رقمي» بنظام الأونلاين.

طريقة التقديم في المبادرة

وأكد المعهد أنّه يتم التقديم في المبادرة من هنا، علي أنّ يكون أخر موعد لتقديم الطلبات من خلال الرابط يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

جدير بالذكر، أنّ مركز استدامة بمحافظة كفر الشيخ يقوم على إدارته فريق من المتخصصين في إدارة مراكز التدريب المتخصصة، وتم تأهيلهم في بيوت خبرة ومراكز دولية لهذا الغرض، وذلك بقيادة أحد استشاريي التدريب، وتقييم رأس المال البشري بخبرات دولية ومحلية متراكمة، ضماناً لتقديم أفضل المخرجات للمستفيدين، تمكيناً للكفاءات من أبناء المحافظة.