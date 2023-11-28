الحكومة تنفي وجود تشكيل عصابي يسرق المنازل باسم شركات المياه والكهرباء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محتوى منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية، تداولته حسابات عبر بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، حثّ المواطنين على إغلاق أبواب منازلهم، والتوقف عن استخدام المصاعد مع الأشخاص الغرباء، بدعوى وجود تشكيل عصابي زعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء، يسرقون المنازل تحت تهديد السلاح.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه تواصل مع وزارة الداخلية التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّ المنشور المذكور قديم وسبق نفيه، وكل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت وزارة الداخلية بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّها ستتخذ الإجراءات القانونية كافة تجاه مروجي الشائعات.