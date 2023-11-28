انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ بالأسواق اليوم الثلاثاء 28-11-2023

انخفاض شهده أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الثلاثاء 28-11-2023 في الأسواق ومنافذ البيع، بعدما أعلنت بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء انخفاض سعر كيلو الفراخ بأكثر من جنيه، ما يبشر بانخفاضات أخرى قادمة.

كيلو الفراخ البيضاء بـ61 جنيه

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في تعاملات اليوم الصباحية 61 جنيها مقابل 62 جنيها أمس، على أن يصل إلى المستهلك النهائي في حدود 66 إلى 72 جنيهًا حسب المنطقة.

وترصد السطور التالية أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 28-11-2023 بمختلف أنواعها سواء البيضاء أو البلدي في الأسواق وبورصة الدواجن، خاصة بعد انخفاضها أمس، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو 61 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 66 و72 جنيها للكيلو، وفق الأسعار المحددة من قبل المبادرة الخاصة بخفض الأسعار.

أسعار الفراخ اليوم

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم 110 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 115 و130 جنيها للكيلو.

من جانبه، قال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إنّ فصل الشتاء من كل عام يظهر فيه الكثير من الأمراض الوبائية التي تؤثر على سعر الدواجن في الأسواق.

وأضاف السيد لـ«الوطن»، أنّ الدواجن وبيض المائدة يحتاج خلال فترات الشتاء إلى نوعا معين من التدفئة، ما يؤثر بدوره على سعر المنتج في السوق، حيث أن أسعار تكلفة التدفئة خلال فصل الشتاء لا تتجاوز جنيهين، في حين تزيد في فصل الشتاء لتصل إلى 6 جنيهات، الأمر الذي يؤثر بدوره على السعر النهائي في السوق.