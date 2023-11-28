خريطة حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة في المحافظات اليوم

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أماكن حملة «هنوصلك» لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة اليوم الثلاثاء، في مختلف المحافظات، من أجل استخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يوفر عدة خصومات في مختلف الأماكن.

أماكن حملة «هنوصلك» لكارت الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، أماكن حملة هنوصلك لكارت الخدمات المتكاملة في مختلف المحافظات كالآتي:

- محافظة القليوبية.. مكتب تأهيل بنها، وتقام الحملة في قرية ميت راضي داخل الوحدة الاجتماعية ببنها بتنسيق من الهلال الأحمر.

- محافظة المنوفية.. مكتب تأهيل بركة السبع، وتقام الحملة في قرية الشهيد فكري بمركز بركة السبع في مسجد سيدي نصير.

- محافظة الإسكندرية.. جمعية خريجي المدرسة الفرنسية.

- محافظة سوهاج.. في قرية الطوايل الشرقية، بنجع أبو خضير بجمعية النور.

- محافظة الغربية.. في قرية كفر جعفر بمركز بسيون، وفي محلة منوف بمركز طنطا، وداخل الوحدة المحلية لمحلة منوف.

- محافظة الدقهلية.. في قرية طناح التابعة لمركز المنصورة.

- محافظة أسيوط.. في قرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط.

- محافظة الإسماعيلية.. مركز الإسماعيلية الثالث في النادي النوبي.

الحالات المستهدفة

وبحسب «التضامن الاجتماعي» يوجد عدة حالات تستحق استخراج كارت الخدمات المتكاملة هي:

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- مريض الهيموفيليا.

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون.

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.