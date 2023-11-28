«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول تأكيد الرئيس ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعنوان «استقرار وأمن المنطقة يرتبط بالاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وآخر حول إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منصات جديدة ومتطورة، وذلك بعنوان «المتحدة: منصات جديدة ومتطورة للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور».

مصر قبلة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت إن مصر قبلة التعامل مع ملف القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة للدول الأخرى والأشقاء، لكن المتواجد على خط النار وضعه مختلف تماما عن أي دولة أخرى وذلك لاعتبارات كثيرة، فمصر الطرف الأصيل في الموضوع والمستمر، فضلا عن شريك في الأزمة منذ زحف العصابات الصهيونية على فلسطين بعام 1948.

أشادات دولية موسعة بالدور المصري تجاه غزة

وأضاف خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي ورامي الحلواني عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن جميع دول العالم تشيد بالدور المصري في ملف القضية الفلسطينية.