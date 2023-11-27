في آخر حوار قبل وفاته.. طارق عبدالعزيز: «أصحاب ولا بيزنس» يدعم القضية الفلسطينية

قال الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، في حواره الأخير قبل وفاته، إن فيلم «أصحاب ولا بيزنس» عايش حتى هذه اللحظة بين الناس، بأغانيه وإفيهاته والبُعد الدرامي الداخلي في الفيلم، مشيرًا إلى أن الفيلم كواليسه تدعم القضية الفلسطينية، قائلا: «كانت ذكريات جميلة بالنسبة لي، ودوري في الفيلم كان طويل وصعب، كانوا 80 مشهد ليا، واشتغلت قبل العمل بـ4 أيام».

رسالة للقضية الفلسطينية

وأضاف عبدالعزيز، في لقائه الأخير مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامح «واحد من الناس»، على قناة «الحياة» قائلاً: «فيلم أصحاب ولا بيزنس من الأفلام اللي أنا بحبها لأن الفيلم كان يحتوي على رسالة ودعم للقضية الفلسطينية، والصداقة».

فيلم «كيمو وأنتيمو»

ولفت الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، إلى أن فيلم «كيمو وأنتيمو» والذي شارك فيه مع الراحل عامر منيب كان من أفضل الأفلام أيضا، قائلا: «عامر منيب كان ملاك، وأطيب شخص اتعاملت معه، وجبر الخاطر كان مهم بشكل غير عادي عنده، وهو حالة خاصة ربنا بيحبه وعندما توفي ترك حزنًا شديدًا بداخلنا».