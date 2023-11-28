مدير مؤسسة أبو العنين يشيد بدور الدولة في دعم القضية الفلسطينية

قال مصطفى عزت، مدير مؤسسة أبو العنين، إن المساعدات التي تُرسل في الوقت الحالي إلى قطاع غزة، تم العمل على تجهيزها منذ فترة طويلة، بهدف استغلال فترة الهدنة خير استغلال وإرسال المساعدات بشكل يومي دون أي خلل.

استغلال فترة الهدنة

وأكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فترة الهدنة تعتبر فرصة مهمة لابد من استغلالها بالشكل السليم في إطار دعم الأهالي في قطاع غزة، وهو ما تعمل عليه كافة المؤسسات الخيرية خلال الوقت الحالي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وأشاد مدير مؤسسة أبو العنين، بدور الدولة المصرية وحرصها على دعم القضية الفلسطينية بشتى الطرق الممكنة، مؤكدا أن هذا هو دور الدولة المصرية المعهود في كل الأزمات مع كافة الدول المختلفة، ما يؤكد أنها حقا أم الدنيا، وليس فقط لقب، فضلا عن أن المصريين حريصوين على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بشتى الطرق الممكنة، سواء بالتبرع بالمال، أو الدم، أو حتى التطوع.

وصول الوقود لغزة

ولفت عزت، إلى حرص مصر وعملها على توصيل أكبر كمية من الوقود خلال فترة الهدنة الحالية الذي من شأنه مساندة القطاع الطبي في غزة، فضلا عن أنها فرصة تتيح وصول المساعدات الإنسانية من طعام وشراب وملبس إلى شمال القطاع، والذي كان يرفض جيش الاحتلال الاسرائيلي أن تصل إليه أي مساعدات خلال الفترة الماضية.