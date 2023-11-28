وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة أثناء أداء اليمين: سندافع عن القضية الفلسطينية

وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا، خلال أدائها اليمين الدستورية، بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء الدولة الفلسطينية الحرة ذات سيادة، وذلك بحضور الرئيس اليساري البوليفي لويس آرسي، بحسب ما نشرت شبكة «سكاي نيوز عربية».

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي، احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

«سوسا»: لا يمكننا أن نبقى غير مبالين إزاء انتهاك الشعب الفلسطيني

وقالت «سوسا» بحسب وكالة «فرانس برس»: «لا يمكننا أن نبقى غير مبالين إزاء حالة انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وهي نتاج عقود من غزو أراضيه، والآن الهجوم العسكري الإسرائيلي الذي يهاجم ويدمر».

وأشارت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة إلى أنها لن تسمح بالتجاوزات أو التدخلات الخارجية: «لن نقبل أبدًا التدخل الخارجي أو الضغط السياسي أو العسكري الدولي لتكييف سياستنا الخارجية».

«سوسا» تتولى وزارة الخارجية خلفًا لـ«مايتا»

وخلفت «سوسا» روجيليو مايتا، بعد استقالته من منصبه للعمل كقاضي في محكمة مجموعة دول الأنديز، وفي منظمة في القارة الأمريكية، وكانت «سوسا» شاركت في تأسيس اتحاد النساء الفلاحات في مقاطعة تاريخا، قبل رئاسة الاتحاد النقابي الموحد لفلاحي بوليفيا.