قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منازل الشهداء.. وحملة اعتقالات في مخيم الدهيشة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة تجاه منازل الشهداء، وفجّر جنود الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، منزل شهيد فلسطيني يدعى داود عبد الرازق درس «41 عاما»، في مخيم دير عمار غرب رام الله.

وأصيب شابين فلسطينيين، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين، عقب اقتحام الجنود قرية دير عمار ومخيمها، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

قوات الاحتلال تقتحم طوباس.. وتحاصر أحد المنازل

واقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة من مدخلها الشمالي وانتشرت في عدد من أحيائها قبل محاصرة أحد المنازل.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب اقتحام الجنود المخيم، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، تجاه الفلسطينيين.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها في المخيم، واعتقل الجنود 6 فلسطينيين بينهم والدة الأسيرين مهند وراني قوار في مناطق مختلفة من المحافظة.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا بينهم 3 أسرى محررين، وهم أمجد حسين مليطات، بدر يحيى مليطات، زاهر وجيه خطاطبة.

واليوم، استشهد شابا فلسطينيا يدعى ياسين عبد الله الأسمر «26 عاما» وطفلا يدعى مالك ماجد عبد الفتاح دغرة «18 عاما»، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وقرية كفر عين شمال غرب المدينة.

رياض منصور: الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية

سياسيا، شدد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، على ضرورة وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرا في 3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والصين باعتبارها رئيس مجلس الأمن، لشهر نوفمبر ، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنّ حياة المدنيين الفلسطينيين معرضة للخطر بسبب الكارثة الإنسانية التي تلحقها إسرائيل بغزة، وتهديداتها المستمرة بمواصلة العدوان الإجرامي ضد الفلسطينيين بالقطاع، ومحاولات تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، وتصاعد هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف منصور، أن الهدنة المؤقتة الحالية غير كافية، ومن الضروري وقف إطلاق النار بشكل كامل ومستدام.