تمرد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.. جنود يرفضون الخدمة احتجاجا على إقالة قائدين

يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي بلبلة غير مسبوقة في صفوفه لأول مرة منذ بداية العدوان على غزة، حيث وقع ما يشبه التمرد داخل إحدى الفرق العسكرية إثر إقالة قائدين بتهمة التراجع عن الاشتباك مع الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأفادت صحفية يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بأنّ نحو نصف جنود وضباط الكتيبة التي أقيل قادتها رفضوا العودة إلى الخدمة احتجاجا على القرار الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بإقالة قائد سرية ونائبه، لانسحابهم من إحدى المعارك بغزة إثر محاولة الفصائل التصدي للتوغل البري الإسرائيلي شمال القطاع لعدم حصول السرية على الدعم العسكري والغطاء الناري الجوي المناسب خلال المواجهات.

الحادث تسبب في أزمة حادة

وتابعت الصحيفة: «تسببت الإقالة في أزمة، ما دفع نصف الجنود والضباط إلى عدم العودة للوحدة بسبب قرار اللواء، واعتبروا أنّ قراره منحازا لقائد الكتيبة على حساب قائد السرية».

يأتي ذلك بعد موجة انتقادات إعلامية، وجّهت لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعد تسليم مجموعة من المحتجزين في قلب مدينة غزة، ما أثبت أنّها لا تزال قادرة على المواجهة.