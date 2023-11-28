وزير السياحة: نعمل على إعادة تأهيل 11 موقعا في القاهرة التاريخية والأقصر

أكّد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أنّ مصر تمتلك نحو 2000 موقع أثري بجميع أنحاء الجمهوري، منها 130 موقعا مفتوحا للزيارة، و40 متحفا، منها 30 فقط مفتوحة للزيارة، الأمر الذي يوحي بوجود مساحة كبيرة للتعاون مع القطاع الخاص في تشغيل بعض المواقع الأثرية.

الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي

وقال «عيسى» خلال كلمته بمنتدى «الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي» الذي تنظمه الوزارة بالتعاون والشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، إنّ الوزارة تسعى لتحسين التجربة السياحية للسائح خلال زيارته لمصر، إلى جانب تشجيع الاستثمار السياحي، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية بالوصول بعدد السياح الوافدين لمصر بحلول عام 2028 إلى نحو 30 مليون سائح.

الترويج السياحي لمحافظة القاهرة الكبرى

وأضاف وزير السياحة الآثار، أنّ الوزارة بدأت الترويج السياحي لمحافظات القاهرة الكبرى، كمنتج سياحي قائم بذاته، خاصة أنها تضم العديد من المتاحف والمواقع الأثرية، التي تشير إلى معالم الحضارة المصرية منذ العصر الفرعوني وحتى الآن.

ولفت وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك 11 موقعا في القاهرة التاريخية والأقصر، يعمل مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية على إعادة تأهيلها لتكون جاهزة عند إبرام الشراكات القادمة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وضع الأطر الاستثمارية والرقابية والقانونية السليمة؛ لتشجيع مزيد من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في خدمات المناطق الأثرية والتراثية إلى تكرار تلك التجربة، موضحا أن هناك 20 موقعا آخرين أعيد تأهيلهم من قبل المجلس الأعلى للأثار، وهي مواقع متاحة للاستثمار من خلال الوزارة.

التنمية السياحية

من جهته أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن التنمية السياحية واحدة من أهم أولويات الدولة المصرية لتحقيق المزيد من الاستدامة والحفاظ على التراث المصري العظيم ، موضحا أن خلق فرص استثمار سياحي مشترك بين القطاع الخاص والحكومي أمر مهم لتحقيق أهداف الدولة المصرية.

وأشار إلى وجود تعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التنمية المحلية بأكثر من مشروع سياحي حضاري، مثل مسار العائلة المقدسة والذي يعد واحدا من المشاريع السياحية والروحانية الفريدة في مصر.

واختتم وزير التنمية المحلية، بالإشارة إلى أن الوزارة، تبذل كل الجهد لخلق بنية تحتية متطورة تليق بالاستثمار السياحي في أماكن التراث الحضاري في مصر، موضحا أن الوزارة تتعاون حاليا مع وزارة السياحة والآثار لتنفيذ منصة إلكترونية للسياحة الريفية.