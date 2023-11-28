«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد للانتخابات الرئاسية في المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستعقد أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر المقبل، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدي جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات، واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.

إعداد المقرات الإنتخابية

وفى سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الغربية والفيوم وبورسعيد وبني سويف ودمياط في تجهيز وإعداد المقرات الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وكذا تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي محافظة الغربية، تم تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي من أجل توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من 10-12 ديسمبر المقبل.

وفي محافظة الفيوم، شهدت المحافظة اجتماع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، ومسؤولي المديريات الخدمية، والقطاعات، وشركات المرافق، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، لبحث كافة الترتيبات والاستعدادات النهائية، للانتخابات الرئاسية 2023 حتي يخرج العرس الانتخابي بالشكل الإيجابي الذي ينال إعجاب الجميع، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع.

وفي محافظة بورسعيد، تواصل أجهزة المحافظة تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية، وإمدادها بكافة المستلزمات التي تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر، موجها كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد وتجهيز المقار الانتخابية.

توفير سبل الراحة

وفي محافظة بني سويف جار العمل على رفع كفاءة المقار التي تم اختيارها لعقد الانتخابات، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات، وتوفير المظلات والمقاعد و كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين.

وفي محافظة دمياط، تم رفع درجة الاستعداد القصوى لتجهيز المقار الانتخابية ، إذ تضم 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية للانتخابات، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، وإزالة اللوحات الإعلانية الخاصة بالانتخابات مع بداية فترة الصمت الانتخابي، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار.