السيطرة على حريق في هيش بجزيرة «بين البحرين» بالجيزة

اندلع حريق في هيش بجزيرة «بين البحرين» بمحافظة الجيزة، وجرى إخماد الحريق بواسطة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بهيش بجزيرة بين البحرين.

على الفور أمر العقيد محمد الصغير مفتش المباحث، رجال الشرطة بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين نشوب حريق في هيش على ضفاف النيل، ولا توجد إصابات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة لانش من المسطحات والحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.