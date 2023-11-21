نشوب حريق في فيلا بالشيخ زايد

اندلع حريق داخل فيلا بالحي السابع في الشيخ زايد دون أي إصابات أو وفيات، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية؛ يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل فيلا بالحي السابع.

وعلى الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى والرائد حسام عبد المنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة لهما إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين نشوب حريق بشقة دبلكس بسبب ماس كهربائي، ما أدى إلى احتراق الطابق العلوي بالكامل دون أي إصابات أو وفيات.

وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.