نشوب حريق في شقة سكنية وإصابة مالكها بالجيزة

اندلع حريق داخل شقة سكنية بمنيل شيحة مما أدى إلى احتراق الصالة بأكملها وإصابة صاحب الشقة بحروق، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة في منيل شيحة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هانى شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنزل شيحه بدائرة القسم.

على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم مصطفى المهدى رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة وبالانتقال تبين نشوب حريق فى شقة سكنية بسبب ماس كهربائى مما أدى إلى احتراق الصالة بأكملها وإصابة صاحب الشقة بحروق بالوجه والذراعين والصدر.

تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ، وتم نقل المصاب إلى مستشفى ابو النمرس لتلاقى العلاج ، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات