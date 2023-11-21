السيطرة على حريق في شقة لتصنيع الملابس بإمبابة دون خسائر بشرية

اندلع حريق داخل شقة تستعمل كمصنع لخياطة الملابس دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتم إخماد النيران بواسة قوات الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور أمر العقيد محمدربيع مفتش المباحث المقدم محمد سعودي رئيس المباحث والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

احتراق 10 ماكينات خياطة

وتبين نشوب الحريق في شقة تُستخدم كمصنع للملابس الجاهزة، مما أسفر عن احتراق 10 ماكينات خياطة وبعض الأقمشة و2 مكواة بخار، ولا توجد إصابات أو وفيات، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.